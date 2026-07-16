Una donna di 27 anni, senza fissa dimora e originaria di Scandiano, è stata denunciata dopo aver chiesto due euro e poi rapinato una donna di occhiali e borsetta. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Gualtieri, dove la ragazza si è mostrata in evidente stato di confusione e ha reagito con violenza alla richiesta di denaro. Sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’accaduto.

Gualtieri (Reggio Emilia), 16 luglio 2026 - In evidente stato confusionale, una ragazza di 27 anni, originaria di Scandiano ma attualmente senza fissa dimora, ieri pomeriggio si è resa protagonista di un atteggiamento violento, che gli è costato la denuncia per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. E’ accaduto nel parcheggio del centro di Santa Vittoria di Gualtieri. La giovane si è avvicinata a un’autovettura in sosta, con a bordo una donna di 63 anni e una sua amica. La 27enne si è parata davanti al veicolo, costringendo la conducente a bloccarsi bruscamente. Poi ha chiesto due euro. Al rifiuto della conducente la giovane ha strappato gli occhiali da vista dal volto della vittima, la quale è scesa per riprenderseli, ma è stata colpita con un pugno al volto e rapinata della borsetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri, chiede due euro poi rapina donna di occhiali e borsetta

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