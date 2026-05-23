Durante la Cavalcata Sarda a Sassari, un uomo ha rapinato due giovani. Dopo aver commesso il gesto, si è recato in un locale insieme a una donna. Le forze dell'ordine hanno arrestato l’uomo successivamente.

Eseguito un arresto per rapina aggravata a Sassari, durante le celebrazioni della Cavalcata Sarda. Due giovani sono stati minacciati da un uomo armato che si è fatto consegnare gli orecchini che indossavano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo e condotto in carcere. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 21.45 in Piazza d’Armi, nel pieno dei servizi di controllo predisposti per la sicurezza della Cavalcata Sarda. La Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una rapina appena avvenuta ai danni di due giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina due giovani durante la Cavalcata Sarda a Sassari e poi va a bere con una donna: arrestato

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