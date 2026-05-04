Una donna di circa 40 anni, di nazionalità polacca, è stata fermata mentre tentava di portare via sei paia di occhiali da un negozio di Catania. La merce, valutata complessivamente intorno ai 1200 euro, è stata trovata nascosta sotto la giacca. La donna è stata successivamente denunciata per furto.

È scattata una denuncia per furto nei pressi di Largo dei Vespri, dove una donna di 40 anni di origine polacca è stata sorpresa mentre cercava di sottrarre sei paia di occhiali per un valore complessivo di circa 1.200 euro. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato reso noto dalla Questura di Catania. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la commessa di un’attività commerciale situata nei pressi di Largo dei Vespri ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il Numero Unico di Emergenza. La donna aveva notato una cliente aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del negozio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna sorpresa a rubare a Catania, furto di occhiali da 1200 euro: quante paia ne aveva sotto la giacca

Notizie correlate

Leggi anche: Boutique depredata, bottino da 50mila euro: recuperate le borse griffate e 250 paia di occhiali rubati a San Marino

Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euro(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sorpresa a rubare in casa, aggredisce la proprietaria: arrestata; Ladra incastrata dalle telecamere. Sorpresa nella casa di un anziano, tenta di investire la figlia nella fuga; Accoltella una donna in casa e le ruba tutti i soldi; Una donna è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a rubare oltre una tonnellata di avocado ad Algoz.

Donna sorpresa a rubare a Catania, furto di occhiali da 1200 euro: quante paia ne aveva sotto la giaccaUna 40enne polacca è stata denunciata per furto dopo aver tentato di rubare sei occhiali in un negozio di Catania. Refurtiva recuperata. virgilio.it

Sorpresi a rubare all’interno di un camper in via Pistoiese: la Polizia arresta un uomo e una donnaFIRENZE - Nella notte di venerdì 1 maggio, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all'interno di un ... piananotizie.it

#catania La donna sorpresa dopo aver nascosto la merce e tentato di uscire senza pagare: intervento della Polizia e restituzione degli articoli - facebook.com facebook