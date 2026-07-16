Durante un evento al Campidoglio, un rappresentante ha dichiarato che Roma si considera una capitale mondiale e ha affermato che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere usata come strumento per promuovere una pace disarmata e disarmante. La dichiarazione è stata pronunciata in occasione dell’assemblea dei Nobel. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti specifici o iniziative future legate a questa affermazione.

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 ""Roma è orgogliosa di essere una capitale mondiale. L'Ai sia strumento per pace disarmata e disarmante". Lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri all'Assemblea dei Premi Nobel in Campidoglio, per un confronto sulle sfide poste dall'Intelligenza artificiale e sulla questione della sicurezza e del nucleare, alla luce dell'enciclica di Leone XIV 'Magnifica Humanitas'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Anas, scatta il piano "Estate sicura 2026". Previsti 440 milioni di spostamenti Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Gualtieri all'assemblea dei Nobel in Campidoglio: L'Ai sia strumento per pace disarmata e disarmante

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