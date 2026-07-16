Firmata oggi la Dichiarazione di Roma Per una pace disarmata e disarmante nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Oggi è stata firmata la Dichiarazione di Roma per una pace “disarmata e disarmante” nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La dichiarazione sottolinea che la pace deve rimanere sotto controllo umano e non affidata agli algoritmi. L’obiettivo è garantire che le decisioni di pace siano prese dall’uomo e non da sistemi automatici. La firma è avvenuta in una cerimonia pubblica con rappresentanti di diversi paesi e organizzazioni.

Una pace che resti sempre nelle mani dell’uomo e mai degli algoritmi. È questo il cuore della Dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, firmata oggi in Campidoglio al termine della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, il vertice internazionale che per tre giorni ha riunito tra Castel Gandolfo e Roma Premi Nobel, ex capi di Stato e di governo, leader religiosi, scienziati ed esperti di intelligenza artificiale. Nuove responsabità. Il documento, ispirato alla Magnifica humanitas di papa Leone XIV, prende le mosse dalla consapevolezza che « l’umanità si trova in un momento decisivo della propria storia », nel quale il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e il permanere della minaccia nucleare impongono una nuova responsabilità politica ed etica. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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Firmata la dichiarazione di Roma, Premi Nobel: pace disarmata e disarmante

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