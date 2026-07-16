Gruppo San Donato a Kamel Ghribi il Global Leadership Award

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kamel Ghribi ha ricevuto il Global Leadership Award, un riconoscimento internazionale dedicato a figure che si sono distinte in vari settori per leadership e impegno sociale. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato ai leader globali, con un pubblico di esperti e rappresentanti di diverse nazioni. Il premio viene assegnato annualmente a chi ha dimostrato capacità di influenzare positivamente la società attraverso il proprio lavoro.

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Kamel Ghribi è stato insignito del Global Leadership Award, il riconoscimento conferito a personalità internazionali che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per leadership, spirito di servizio e capacità di generare un impatto positivo sulla società. Presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, Ghribi è stato premiato nella prestigiosa cornice della Library of Congress di Whashington, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.  La serata ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, finanziario, accademico e della società civile... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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