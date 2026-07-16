La giunta ha approvato il progetto esecutivo per un intervento da 870mila euro sulla viabilità cittadina. I lavori riguarderanno la sistemazione delle strade urbane e di alcune zone del centro storico. La somma complessiva sarà utilizzata per migliorare le condizioni della rete viaria locale. Il progetto esecutivo ora passa alle procedure di appalto e avvio dei lavori.

Tarantini Time Quotidiano Prende forma il piano di riqualificazione della rete viaria cittadina a Grottaglie. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo che consentirà di avviare un intervento complessivo da 870mila euro destinato alla sistemazione delle strade urbane e di alcune aree del centro storico. L’intero investimento sarà sostenuto con le somme ottenute attraverso l’accordo transattivo sottoscritto tra il Comune e Linea Ambiente Srl, risorse che l’amministrazione ha deciso di reinvestire in opere pubbliche. Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’iter entra ora nella fase dell’affidamento dei lavori attraverso le procedure di gara. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie investe 870mila euro sulla viabilità: approvato il progetto esecutivo

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