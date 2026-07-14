Ripristino via di Pettinamiglio Approvato il progetto esecutivo per una spesa di 171mila euro
È stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino della via di Pettinamiglio, con un investimento di 171mila euro. Dopo quasi due anni dall’alluvione che ha colpito Malacoda a Castelfiorentino, i lavori sono stati ufficialmente avviati. La strada, gravemente danneggiata, sarà sistemata con fondi pubblici. La spesa comprende le attività di ricostruzione e messa in sicurezza della carreggiata. L’intervento mira a ripristinare la viabilità e prevenire ulteriori danni in caso di future alluvioni.
Sono trascorsi quasi due anni dall’alluvione che interessò Malacoda, a Castelfiorentino, causando danni per centinaia di migliaia di euro. E nei giorni scorsi, il Comune di Castelfiorentino ha approvato il progetto esecutivo di un intervento di manutenzione straordinaria da oltre 170mila euro che interesserà via di Pettinamiglio, una delle strade più danneggiate dall’evento alluvionale che causò decine di sfollati nei giorni immediatamente successivi. "L’evento alluvionale si è generato dal fiume Elsa nel tratto adiacente ed in parte interessato dal cantiere per la realizzazione della nuova SR429 III lotto, nonché in prossimità di via di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Ripristino via di Pettinamiglio. Approvato il progetto esecutivo per una spesa di 171mila euroManutenzione straordinaria nell’area nella zona di Malacoda che è stata interessata dagli eventi alluvionali di ottobre 2024 . lanazione.it