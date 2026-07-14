ripristino via di pettinamiglio approvato il progetto esecutivo per una spesa di 171mila euro

Notizia in breve

È stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino della via di Pettinamiglio, con un investimento di 171mila euro. Dopo quasi due anni dall’alluvione che ha colpito Malacoda a Castelfiorentino, i lavori sono stati ufficialmente avviati. La strada, gravemente danneggiata, sarà sistemata con fondi pubblici. La spesa comprende le attività di ricostruzione e messa in sicurezza della carreggiata. L’intervento mira a ripristinare la viabilità e prevenire ulteriori danni in caso di future alluvioni.