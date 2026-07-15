Il Comune di Empoli ha approvato il progetto esecutivo per una pista ciclabile tra Pozzale, Case Nuove e il centro città. La realizzazione prevede anche l'istituzione di un senso unico e la modifica della viabilità tra Pozzale e Case Nuove. Attualmente, è in corso l'istruttoria per la gara d’appalto, con l’obiettivo di avviare i lavori entro l’estate.

EMPOLI Il Comune di Empoli ha approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile tra Pozzale, Case Nuove e il centro città. Ora sta istruendo la gara d’appalto con la previsione di far scattare i lavori entro l’estate. Stanziati 620mila euro, stando al piano d’intervento. Come si sa, la pista ciclabile è "solo" un aspetto della nuova viabilità che riguarderà le due frazioni lungo il fondovalle Orme. La strada che le attraversa sarà a senso unico in direzione di Empoli. A proposito, il tema ha già tutta l’area di essere divisivo: tra Pozzale e Case Nuove, in questi giorni, sono apparsi lungo la strada principale due striscioni. Uno dice "sì" alla pista ciclabile e al senso unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità tra Pozzale e Case Nuove. Pista ciclabile e senso unico. Approvato il progetto esecutivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Pista ciclabile, istituito il senso unico in via della Pila": commercianti e residenti scendono in strada

Pista ciclabile, senso unico anche in una via al Carmine per far spazio alle bicicletteA Viterbo, la viabilità si modifica ancora con l’introduzione di una pista ciclabile e l’istituzione del senso unico in una via del quartiere al...

Si parla di: Viabilità tra Pozzale e Case Nuove. Pista ciclabile e senso unico. Approvato il progetto esecutivo.

Viabilità tra Pozzale e Case Nuove. Pista ciclabile e senso unico. Approvato il progetto esecutivoStanziati 620mila euro, per un intervento che continua a far discutere. Lungo la strada sono apparsi striscioni sia favorevoli sia contrari. lanazione.it

Comitato viabilità: Ecco 500 firme per tre proposteEMPOLIRaccolte e inviate 500 firme per portare avanti la battaglia del comitato per la viabilità nella frazione di Pozzale (nella foto un incontro sulla viabilità di Pozzale e Casenuove). Come ... lanazione.it