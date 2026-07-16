Joselito si è trasferito dallo Perugia allo Spezia in modo definitivo. Il centrocampista spagnolo, nato nel 2004, era arrivato in biancorosso a gennaio 2025. Nel frattempo, il mercato del Perugia prosegue con molte uscite, mentre le trattative in entrata sono ferme. Russo, invece, non ha concluso il suo passaggio alla squadra, che aveva tentato di portarlo in rosa.

Prosegue il mercato in uscita del Perugia, mentre frena quello in entrata. Joselito è ufficialmente un giocatore dello Spezia. Le due società hanno annunciato il passaggio, a titolo definitivo, del centrocampista spagnolo, classe 2004, arrivato in biancorosso nel gennaio 2025. Joselito al Perugia, nella prima stagione si è ritagliato 13 presenze e 2 assist, mentre nella scorsa stagione il centrocampista spagnolo ha segnato la sua prima rete italiana, arrivata nella vittoria umbra contro il Forlì. Ha firmato un contratto triennale, ai biancorossi arriveranno dei bonus legati al rendimento, ai risultati della squadra (in caso di promozione del club ligure) e alla futura rivendita del calciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo: il mercato per ora decolla solo in uscita. Joselito allo Spezia, in entrata sfuma Russo

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