Lo Spezia ha rafforzato il centrocampo con l’arrivo di Joselito, centrocampista spagnolo classe 2004 proveniente dal Perugia. La società ha individuato nel giocatore un profilo tecnico capace di incidere in Serie C, specie con supporto di interpreti di corsa. In dirittura d’arrivo anche Spedalieri, con le trattative in fase avanzata. Guido Angelozzi e Gianluca Longo hanno seguito l’operazione, puntando su Joselito come elemento di qualità per la mediana.

Lo Spezia sistema la mediana con Joselito, alias Jose Antonio Gomez Marquez, centrocampista spagnolo del Perugia, classe 2004. Guido Angelozzi e il fido Gianluca Longo hanno fiutato l’affare: trattasi, infatti, di un giocatore molto tecnico che in Serie C può fare la differenza, specie se supportato da giocatori di corsa. Nativo di Huelva, in Andalusia, ha un contratto in scadenza con il Perugia a giugno 2027. Tredici le presenze con i Grifoni nel campionato 2023-24, 18 l’anno scorso con un gol all’attivo. Alla corte di Turati arriveranno, poi, gli attaccanti Sebastiano Di Paolo e Dennis Cazzadori e, con ogni probabilità, l’ala esterna Kevin Cannavò, 26 anni, lo scorso anno al Cosenza, un profilo quest’ultimo di cui La Nazione aveva già dato conto lo scorso 29 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dello Spezia. Joselito a centrocampo. In dirittura Spedalieri

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