La società ha deciso di ridurre il numero di giocatori disponibili entro sette giorni. La convocazione per il raduno, programmata per lunedì, avverrà solo dopo il fine settimana. Nel frattempo, il giocatore Joselito è stato ceduto allo Spezia. Nessun altro dettaglio riguardo alle operazioni di mercato o alle motivazioni ufficiali della scelta è stato comunicato.

Non saranno fatte prima del fine settimana le convocazioni per il raduno che scatterà lunedì prossimo. Perché nelle intenzioni della società biancorossa ci sono tante altre pesanti cessioni da fare in questi giorni che permetteranno di abbassare il monte ingaggi ma impoveriranno in maniera determinante la rosa a disposizione di Giovanni Tedesco che aspetta con ansia i primi rinforzi per il prossimo campionato. Rinforzi che, stando al direttore generale Borras, tarderanno. Intanto ieri la società biancorossa ha ultimato la trattativa con lo Spezia per la cessione, a titolo definitivo, di Joselito che non rientrava nei piani. La partenza per il ritiro sarà composta da una rosa fin troppo snella tra gli Over ma con tanti giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Perugia, sette giorni per snellire la rosa. Intanto esce Joselito: va allo Spezia

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