Nelle foto in bianco e nero della campagna, Gracie Abrams indossa un look street chic, elegante e moderno. La cantante americana, nata nel 1999, appare con sguardi intensi e sorrisi naturali davanti all’obiettivo. La campagna promuove la nuova fragranza Coco Mademoiselle Crush Absolu, con immagini che catturano un’atmosfera intima e senza tempo. Abrams interpreta il ruolo di testimonial, risaltando attraverso l’uso del bianco e nero.

C i sono sguardi – e sorrisi – capaci di bucare l’obiettivo senza bisogno di gridare, e quello della cantautrice americana classe 1999 Gracie Abrams. Protagonista della campagna Chanel dedicata alla nuova fragranza Coco Mademoiselle Crush Absolu, risplende nella cornice intima e senza tempo di un bianco e nero d’autore. Fedelissima complice della Maison di Rue Cambon, la star che compirà 27 anni a settembre, si mostra in un primo piano intenso che profuma letteralmente di libertà ed eleganza parigina. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Gracie Abrams testimonial del nuovo profumo di Chanel. Indosso, solo una canotta bicolore dal carisma street chic e anelli multipli che aggiungono punti luce diffusi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie Abrams interpreta la nuova fragranza di Coco Mademoiselle, con un look street chic moderno ed elegantissimo che risalta nelle foto in bianco e nero della campagna

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