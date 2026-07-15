La cantante statunitense ha partecipato alla promozione della nuova fragranza di Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu, disponibile dal 19 agosto. La campagna pubblicitaria ha mostrato Abrams mentre interpreta il profumo, caratterizzato da note fruttate, legnose e ambrate. Tra le componenti principali ci sono pompelmo, litchi, rosa, gelsomino, vetiver, vaniglia e patchouli. La fragranza combina elementi freschi e sensuali, con una chiusura avvolgente.

La fragranza Note fruttate mixate ad accenti legnosi e ambrati avvolgenti, attraversati dalla sensualità di vetiver e vaniglia, dalla frizzante luminosa combinazione di pompelmo e litchi, e dalla delicatezza della rosa e del gelsomino, con una chiusura avvolgente al patchouli. Come tutte le fragranze Chanel ogni momento della creazione del profumo è permeato dal tocco della maison e ne rispecchia l'identità. Dalla coltivazione delle piante da profumo alla creazione del flacone, ogni fase si fonda su una competenza rigorosa e su una costante cura dei dettagli. Chanel infatti coltiva in proprio alcune delle materie prime, le distilla con pazienza e le compone con precisione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La cantante statunitense Gracie Abrams interpreta la nuova fragranza di Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu ( in vendita dal 19 agosto)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Countdown To Daughter from Hell: Gracie Abrams in conversation w/ Olivia Rodrigo

Notizie e thread social correlati

Chanel sceglie Gracie Abrams come nuova musa di Coco Mademoiselle Crush Absolu. Tutto sulla collaborazione e sulla nuova fragranzaChanel ha annunciato che Gracie Abrams sarà la nuova protagonista della campagna per la fragranza Coco Mademoiselle Crush Absolu.

Il passo falso di Gracie Abrams: non bastano un paio Chanel a salvare il lookA Londra, una cantante è stata vista con un outfit composto da pantaloni morbidi, un top d’archivio di Balenciaga e décolleté Chanel.

Argomenti più discussi: Il meglio da fare, ascoltare, vedere in Europa questa settimana; È l’estate della bandana.

Perché Chanel ha scelto Gracie Abrams come nuova musa della fragranza Coco Mademoiselle Crush AbsoluChanel sceglie Gracie Abrams come nuova musa di Coco Mademoiselle Crush Absolu. Tutto sulla collaborazione e sulla nuova fragranza ... amica.it

Gracie Abrams, The Odyssey e silhouette: cosa vedere, fare e ascoltare questa settimana in EuropaDal nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, al terzo album di Gracie Abrams e alla mostra alla Tate Modern di Ana Mendieta: gli eventi da seguire questa settimana. View on euronews ... msn.com