chanel sceglie gracie abrams come nuova musa di coco mademoiselle crush absolu tutto sulla collaborazione e sulla nuova fragranza

Chanel ha annunciato che Gracie Abrams sarà la nuova protagonista della campagna per la fragranza Coco Mademoiselle Crush Absolu. La cantautrice americana, nata nel 1999, è stata scelta come nuova musa del marchio. Abrams sostituisce i volti precedenti e rappresenta ora la nuova campagna pubblicitaria della fragranza. La collaborazione si concentra sul lancio della nuova fragranza, con Abrams che sarà protagonista di immagini e comunicazioni legate alla campagna.

C’è un nuovo volto in casa Chanel, ed è quello di Gracie Abrams. La cantautrice americana classe 1999, tra le artiste più amate della sua generazione, è stata scelta come nuova égérie della fragranza Coco Mademoiselle. Si inaugura così un nuovo capitolo del suo rapporto con il brand: dopo essere diventata ambassador della Maison lo scorso anno e musa della collezione di gioielli Coco Crush, la giovane artista presta ora il suo volto a Coco Mademoiselle Crush Absolu, la nuova interpretazione intensa e contemporanea dell’iconica fragranza. La scelta non sorprende. Negli ultimi anni Gracie Abrams si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama pop internazionale, conquistando il pubblico con una scrittura intima, melodie essenziali e un’estetica sofisticata e mai ostentata. 🔗 Leggi su Amica.it

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Gracie Abrams for COCO CRUSH – CHANEL Fine Jewelry

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