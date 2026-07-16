Grazia a Roggero | uno Stato che non protegge non può punire senza misura

Da ilprimatonazionale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 72 anni, condannato a quasi 15 anni di carcere, ha subito una rapina violenta, durante la quale è stato picchiato, e ha assistito a minacce alla sua famiglia e a una figlia legata. La sua vicenda evidenzia come uno Stato che non protegge adeguatamente i cittadini possa trovarsi a dover applicare pene severe. La condanna definitiva è stata confermata, nonostante le circostanze di violenza e minaccia subite in passato.

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Roma, 16 lug –   Mario Roggero ha 72 anni e una condanna definitiva a quattordici anni e nove mesi di carcere. Aveva già subito una rapina brutale, era stato picchiato, aveva visto la propria famiglia minacciata e una figlia legata. Quando nel 2021 tre uomini entrarono nuovamente nella sua gioielleria, la paura accumulata negli anni esplose in una reazione che i tribunali hanno giudicato eccessiva. Ora il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria per la grazia. Secondo noi è una decisione giusta e necessaria. Perché qui la questione non è trasformare Roggero in un eroe da propaganda elettorale né riscrivere la dinamica di quel giorno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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