Grazia a Roggero Mattarella precisa | Concederla spetta al Colle

Da imolaoggi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Giustizia ha incontrato il presidente della Repubblica poche ore dopo aver avviato l’istruttoria per la grazia a un gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori. Il presidente ha precisato che la decisione sulla concessione della grazia spetta esclusivamente al Quirinale. La richiesta di grazia è stata presentata dopo la condanna definitiva.

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Poche ore dopo aver ufficializzato l’avvio dell’istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a “puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia“. Una facoltà che, da Costituzione, è concessa “esclusivamente al presidente della Repubblica”, si legge in una nota ufficiale. Il capo dello Stato e il guardasigilli non hanno affrontato il merito della grazia al gioielliere piemontese, anche perché non sono ancora note le motivazioni della sentenza definitiva della Cassazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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