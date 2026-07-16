Durante i lavori di ampliamento di un pastificio a Gragnano, è stata scoperta una necropoli preromana. Sono state portate alla luce 82 tombe e circa mille reperti. La necropoli, datata all’epoca arcaica, si estende sotto il sito industriale. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di scavo, che hanno permesso di svelare questa importante area funeraria antica.

Una necropoli arcaica, di eccezionale valore scientifico, è stata scoperta durante i lavoro di ampliamento del pastificio Garofalo a Gragnano, nel Napoletano. Un rilevamento di portata straordinaria che conferma il legame, lungo oltre due secoli, tra il territorio e la pasta e restituisce nuova luce alle origini antiche di una zona da sempre vocata alla produzione, al commercio, agli scambi. Al termine di due anni di scavi sono state rinvenute ottantadue tombe preromane di donne, uomini e bambini con i corredi funerari in eccezionale stato di conservazione. La necropoli rappresenta una scoperta di particolare importanza per la... 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Gragnano, un'intera necropoli preromana emerge sotto un pastificio: portate alla luce 82 tombe e quasi mille reperti

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