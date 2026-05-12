Quasi un’intera provincia fatica a pagare luce e gas E il peggio deve arrivare

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse zone dell’Emilia-Romagna, molte famiglie stanno incontrando difficoltà nel pagare le bollette di luce e gas. La situazione riguarda soprattutto le aree di Bologna e dei territori circostanti, dove si registra un aumento delle persone in ritardo con i pagamenti. Nei mesi recenti, il problema si è aggravato, e si prevede che le difficoltà possano peggiorare nelle prossime settimane.

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A Bologna e in Emilia-Romagna sempre più famiglie faticano a sostenere le spese essenziali per energia elettrica e riscaldamento. Secondo l’ultimo report della Cgia di Mestre, basato su dati Istat e Oipe (Osservatorio italiano sulla povertà energetica), sono quasi 340mila i residenti della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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