Scoperta una necropoli preromana | nasce l’alleanza istituzionale per tutelarla e valorizzarla

È stata individuata una necropoli risalente a epoche preromane, portando alla creazione di un’alleanza tra enti pubblici e istituzioni locali. L’obiettivo è proteggere e promuovere il sito archeologico, rendendolo accessibile al pubblico e preservandone l’integrità. L’accordo prevede interventi condivisi e strategie di tutela, con l’intento di valorizzare l’importanza storica dell’area e garantire la conservazione nel tempo.

Una scoperta di grande valore storico e culturale si trasforma in progetto concreto per il futuro del territorio. A Marcianise, l’amministrazione commissariale ha dato il via libera a un protocollo d’intesa destinato a segnare un passaggio fondamentale nella tutela del patrimonio archeologico.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Dalla Necropoli Ostiense risorge l’impero romano: scoperta vasta area funeraria con tombe decorate“La Necropoli Ostiense, una delle più estese dell’antica Roma – commenta il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – ci regala un’altra importante... Leggi anche: Giovani, Manzi: "Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Scoperto un tesoro etrusco rimasto nascosto per millenni: tomba con letti scolpiti nel tufo e 20 vasi intatti | FOTO; Dopo la scoperta della necropoli, ad Amorosi nascerà il primo Festival archeologico del Sannio: appuntamento a settembre.