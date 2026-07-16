Motor News entra nel weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1, con una situazione sempre più delicata all’interno dei principali team inglesi. Gli ultimi due Gran Premi prima della pausa estiva potrebbero essere decisivi per gli equilibri del Mondiale F1. Novità tecniche, strategie psicologiche e tensioni interne accompagneranno Mercedes, Ferrari e McLaren nella ricerca di un vero leader del campionato. In casa Mercedes, Andrea Kimi Antonelli appare come uno dei riferimenti più solidi, ma le dichiarazioni di Toto Wolff sulla Ferrari sembrano lasciare trasparire una certa preoccupazione per la crescita mostrata dal team di Maranello nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GP Belgio: Ferrari minaccia Mercedes, McLaren chiamata alla riscossa

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