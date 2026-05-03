La Sprint Race di ieri al Gran Premio di Miami ha offerto un quadro tecnico molto interessante, dopo le tre settimane di pausa del campionato di Formula 1. Le prove hanno visto le squadre principali, come McLaren e Mercedes, posizionarsi tra le favorite, mentre la Ferrari ha mostrato segnali di maggiore fiducia rispetto al passato. Le dinamiche tra le scuderie si sono fatte più chiare, aprendo nuovi scenari in vista della gara ufficiale.

La Sprint Race di ieri a Gran Premio di Miami ha restituito un quadro tecnico molto interessante dopo le tre settimane di pausa del mondiale. La sensazione è chiara: la McLaren è tornata ad essere il riferimento visto lo scorso anno, con una monoposto estremamente efficace soprattutto nel giro secco. Dietro, però, gli equilibri sembrano molto più sottili di quanto racconti la classifica della Sprint. La Mercedes è apparsa leggermente più in difficoltà. Al contrario, la Ferrari ha mostrato segnali incoraggianti: il lavoro svolto durante la pausa sembra aver dato i primi risultati concreti. La Ferrari appare più stabile, più efficace nel bilanciamento e soprattutto più competitiva sul passo gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP Miami F1 commento in diretta: McLaren e Mercedes favorite, ma Ferrari ora ci crede davvero

Notizie correlate

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: scattano le qualifiche! Ferrari e Mercedes a caccia delle McLaren!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 minuti: uno alla volta entrano in azione i piloti.

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: alle 22.00 le qualifiche, McLaren favorite, le Ferrari sognano

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; Ferrari, ecco dove hanno faticato Leclerc e Hamilton a Miami 2026; F1 Miami | Una valanga di aggiornamenti: tutte le novità dichiarate dai team - Analisi Tecnica - Formula 1; F1 – GP Miami: Apple TV porterà il futuro in pista.

DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com

GP Miami F1 commento in diretta: McLaren e Mercedes favorite, ma Ferrari ora ci crede davveroLa Sprint Race di ieri a Gran Premio di Miami ha restituito un quadro tecnico molto interessante dopo le tre settimane di pausa del mondiale. La ... oasport.it

Allerta meteo a Miami: la gara di F1 anticipata per rischio temporali. Antonelli parte dalla pole facebook

Caos a Miami nella gara della #F2: Safety Car, incidenti e scarsa visibilità sotto la pioggia x.com