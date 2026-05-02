Alle 16 minuti dall'inizio delle qualifiche del GP Miami 2026, i piloti sono entrati in pista uno alla volta. Hulkenberg ha scelto le gomme medie, mentre gli altri hanno optato per le soft. La sessione di qualifiche sta entrando nel vivo, con le vetture pronte a sfidarsi per le migliori posizioni in griglia. Ferrari e Mercedes sono in movimento, cercando di mettere in fila le McLaren.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 minuti: uno alla volta entrano in azione i piloti. Hulkenberg con le medie, tutti gli altri con le soft. Leclerc entra in pista. -17 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 18 minuti del turno. Perez e Bearman i primi a scendere in pista, ovviamente con le gomme soft. 22.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!!! 21.58 Pochi istanti e si parte con la Q1. 18 minuti nei quali verranno eliminati i primi sei piloti. Sale la tensione a Miami!!!!!! 21.55 Sarà battaglia sul filo dei millesimi in vista della caccia alla pole position. Fino alla pausa la Mercedes era in fuga totale, ora McLaren e Ferrari sono davanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: scattano le qualifiche! Ferrari e Mercedes a caccia delle McLaren!

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