Governo Regioni e Confindustria al lavoro per zone speciali al Nord

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo, le Regioni e Confindustria stanno definendo le zone speciali al Nord. La discussione riguarda aree con regimi fiscali e normativi più favorevoli. La proposta prevede agevolazioni per le imprese e semplificazioni burocratiche. Le zone speciali sono in fase di studio e potrebbero essere istituite nei prossimi mesi. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

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