governo regioni e confindustria al lavoro per zone speciali al nord

Il governo, le Regioni e Confindustria stanno definendo le zone speciali al Nord. La discussione riguarda aree con regimi fiscali e normativi più favorevoli. La proposta prevede agevolazioni per le imprese e semplificazioni burocratiche. Le zone speciali sono in fase di studio e potrebbero essere istituite nei prossimi mesi. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

C’è chi dice Nord. Lontano dai riflettori della politica nazionale sta tornando prepotentemente alla ribalta la questione settentrionale. E si nota da movimenti, richieste, azioni spontanee, apparentemente non coordinate, che però danno l’idea che il Nord, dopo decenni di battaglie leghiste, è l’argomento clou nei consigli regionali e nelle Confindustrie sopra il Po.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Roma - Aree di crisi industriale complessa (17.02.26)

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