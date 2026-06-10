Maltempo in diretta temporali e forti raffiche al Nord | allerta gialla in quattro regioni

Un fronte di maltempo sta attraversando il Nord Italia, portando temporali, raffiche di vento e grandinate. Quattro regioni sono in allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Sono segnalati nubifragi e raffiche intense che interessano diverse zone del Nord, con possibili disagi e danni. La situazione rimane monitorata dalle autorità, mentre le previsioni indicano la persistenza delle precipitazioni e delle raffiche nelle prossime ore.

Un’intensa perturbazione sta interessando il Nord Italia con temporali, forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano. Nel corso della giornata si sono registrati numerosi interventi dei vigili del fuoco, soprattutto in Lombardia, dove il maltempo ha provocato la caduta di alberi e disagi alla circolazione. 19.00 – Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Milanese L’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia ha richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le situazioni più critiche si sono registrate nell’area di Legnano, ma richieste di soccorso sono arrivate anche dai comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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