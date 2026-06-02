Maltempo piogge e temporali al Centro-Nord | allerta gialla in 8 Regioni

Da martedì 2 giugno, sono previste piogge sparse e temporali al Nord e al Centro Italia, con otto regioni sotto allerta gialla. Il campo di alta pressione che aveva dominato negli ultimi giorni sta lentamente indebolendosi, portando condizioni meteorologiche instabili. Le precipitazioni interesseranno diverse zone, con possibilità di temporali e rovesci distribuiti nel corso della giornata. La situazione rimarrà sotto osservazione, con le autorità che monitorano le previsioni per aggiornamenti e eventuali misure di sicurezza.

(Adnkronos) – Piogge sparse in arrivo già da oggi, martedì 2 giugno, al Nord e al Centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia, infatti, a cedere gradualmente. Le regioni del Nord saranno le più colpite dalla perturbazione atlantica con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente forti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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METEO 2 GIUGNO: Temporali e crollo termico al Centro-Nord!

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