Una pianista di fama internazionale, reduce dalla conduzione di un evento letterario su Rai 3, si trova questa estate in Casentino. La musicista, che non si definisce con etichette, ha parlato di suonare come un’esperienza fisica, sottolineando la dimensione corporea e immersiva del suo modo di interpretare la musica. La sua presenza nel territorio si lega a un forte legame personale con il luogo.

Gloria Campaner è un’artista che sfugge alle etichette. Reduce dalla conduzione dell’ottantesima edizione del Premio Strega su Rai 3 con Pino Strabioli, pianista di fama internazionale, moglie dello scrittore Alessandro Baricco, torna quest’estate in Casentino, un luogo che sente profondamente affine. Due gli appuntamenti all’ottava edizione di Naturalmente Pianoforte: questa sera a Bibbiena con Valeria Solarino in "Oltre le colonne d’Ercole" e il 19 luglio all’alba, alla Pieve di Romena, insieme a Paolo Ruffini per la prima assoluta di "Mi Manchi". Sono passati molti anni dalla sua prima volta qui, ma sembra che non se ne sia mai andata davvero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gloria Campaner senza confini: "Suonare è un’esperienza fisica"

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