Il 16 luglio ad Arezzo si svolge l'evento Naturalmente Pianoforte, con la partecipazione di Valeria Solarino e Gloria Campaner. La serata include esibizioni musicali e interventi artistici, coinvolgendo musica, parole e fotografia. La manifestazione si tiene in una location dedicata alla musica e all’arte, con ingresso gratuito. L’evento è organizzato per promuovere l’incontro tra diverse forme artistiche in un contesto culturale.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Dalla terra alla musica, dalle parole, alla fotografia, al pianoforte. Giovedì 16 luglio Naturalmente Pianoforte propone una delle giornate più ricche dell'edizione 2026, con il debutto di "Viveri", il dialogo tra Simona Molinari e don Luigi Verdi, il concerto-spettacolo di Valeria Solarino e Gloria Campaner, l’apertura di ‘Isole’ la mostra fotografica di Giovanni Marrozzini e una lunga notte di musica diffusa tra piazze, borghi, lungarni e La.B Late Show. Un programma che restituisce tutta la ricchezza di un festival capace di mettere in relazione linguaggi, persone e luoghi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valeria Solarino e Gloria Campaner a Naturalmente Pianoforte

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