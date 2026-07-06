La vincitrice dello Strega è stata annunciata durante la finale trasmessa su Rai 3. Dopo l’evento televisivo, si è esibita in un doppio concerto nel Casentino. La premiazione si è svolta con la consegna del premio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La cantante ha poi partecipato a due esibizioni consecutive in una location suggestiva della provincia. La serata si è conclusa con l’interpretazione di brani dal vivo davanti a un pubblico limitato.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Prima i riflettori di Rai 3 per l'atto finale del Premio Strega, poi l’abbraccio intimo e suggestivo del Casentino. Si annunciano dieci giorni densissimi per Gloria Campaner, pianista di fama internazionale che quest'estate ha scelto la Toscana come una delle tappe centrali del suo percorso artistico, tra gli ospiti di punta di Naturalmente Pianoforte (in cartellone dall’11 al 19 luglio). Il primo appuntamento dell'agenda è fissato per mercoledì 8 luglio a Roma: Campaner salirà sul palco di Piazza del Campidoglio al fianco di Pino Strabioli per condurre la finalissima dell’80ª edizione dello Strega, alternando la presentazione degli autori alle sue incursioni al pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gloria Campaner: lo Strega su Rai 3 e poi il doppio concerto in Casentino

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