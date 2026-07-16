Donald Trump si prepara all’escalation con Teheran? Secondo Axios, il presidente americano ha tenuto, martedì, una riunione nella Situation room, per discutere di una «massiccia offensiva in Iran», che andrebbe molto al di là degli attuali attacchi condotti da Washington nei pressi di Hormuz. In particolare, l’inquilino della Casa Bianca punterebbe ad aumentare la pressione militare per costringere il regime khomeinista a riaprire lo Stretto e ad ammorbidire le proprie posizioni in materia di nucleare.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Laverita.info - Gli Usa pronti all’escalation in Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Could the US-Iran Conflict Escalate Again

Notizie e thread social correlati

Iran. Gli Usa annunciano l’escalation, ma possono perdere di nuovoGli Stati Uniti hanno convocato ieri una riunione alla Casa Bianca per pianificare possibili attacchi all’Iran, in risposta alle recenti...

Libano, escalation tra Israele ed Hezbollah: l’Iran blocca i colloqui con gli Usa per protestaL'escalation tra Israele e Hezbollah continua nel Libano, con Israele che intensifica le operazioni militari contro il gruppo.

Temi più discussi: Presunte minacce di morte da Teheran, Trump: pronti mille missili puntati contro l'Iran; SK Hynix corre a +18%, presidente Tae-won: negli USA pronti a emettere ulteriori azioni e piano investimenti molto ambizioso; Ghalibaf, 'se gli Usa si ritirano dal memorandum siamo pronti a difenderci'; Video. Presunte minacce di morte da Teheran, Trump: pronti mille missili puntati contro l'Iran.

Lunedì il vertice dei Volenterosi, pronta una forza di peacekeeping per l'Ucraina a guida Francia-Uk. Zelensky: Ora nessuna raffineria russa è fuori dalla nostra portata. Cremlino: Usa dicano se sono pronti a premere su Kiev per fermare gli attacchi x.com

Usare i quaderni pronti del TEC o fare i miei propri? reddit

Ghalibaf, 'se gli Usa si ritirano dal memorandum siamo pronti a difenderci'(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, ha affermato che il conflitto con gli Stati Uniti non si concluderà mai con la resa di Teheran, agg ... corrieredellosport.it

Ultime notizie | Ultim’ora oggi guerra in Iran, Usa pronti all’azione, Trump: Ci prendiamo l’uranioUltime notizie, ultim'ora oggi: gli Usa sarebbero pronti ad entrare in azione nuovamente in Iran, ecco cosa potrebbe accadere Le ultime notizie di oggi, 22 maggio 2026, si aprono ancora una volta con ... ilsussidiario.net