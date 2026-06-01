L'escalation tra Israele e Hezbollah continua nel Libano, con Israele che intensifica le operazioni militari contro il gruppo. L'Iran ha annunciato di aver sospeso i colloqui con gli Stati Uniti in risposta alla situazione, esprimendo sostegno alla resistenza libanese. Nessuna delle parti ha comunicato modifiche alle proprie posizioni ufficiali, mentre le tensioni sul territorio si intensificano.

Israele amplia attacchi contro Hezbollah. L'Iran promette sostegno alla “resistenza libanese” e blocca i colloqui con gli Usa. Intanto l’Onu convoca una riunione d’emergenza sul Libano La tensione inMedio Orientecontinua a salire. Da una partel’Iranaccusa Stati Uniti e Israele di violare il cessate il fuoco nella regione, dall’altra ilgoverno israelianoha ordinato una nuova offensiva controHezbollahnei sobborghi meridionali diBeirut, roccaforte del movimento sciita del Libano. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano,Esmail Baghaei,ha dichiarato che Teheran “non esiterà ad agire in qualsiasi modo” per sostenere il Libano e la “resistenza libanese” contro quella che ha definito“l’aggressione illegale e l’ingerenza del regime sionista“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ildifforme.it - Libano, escalation tra Israele ed Hezbollah: l’Iran blocca i colloqui con gli Usa per protesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra all'Iran: Israele vs Hezbollah

Notizie e thread social correlati

Libano, escalation tra Israele ed Hezbollah: Netanyhau ordina raid su BeirutIl primo ministro israeliano ha ordinato raid su Beirut in risposta alle azioni di Hezbollah.

Libano, il leader di Hezbollah: "Stop ai colloqui diretti con Israele"Il leader di Hezbollah ha annunciato che il Libano dovrebbe sospendere i colloqui diretti con Israele, previsti tra pochi giorni a Washington.

Temi più discussi: Libano, nuovi raid di Israele. Il premier Salam: escalation senza precedenti; Israele-Libano: escalation in vista?; Escalation in Libano, Teheran ferma lo scambio di messaggi con Washington; Israele, escalation contro Hezbollah in Libano.

Guerra. Medio Oriente, nuova escalation tra Israele, Iran e Libano x.com

Netanyahu alla conquista del Libano: soldati a 60 km da Beirut. Così Israele fa saltare i colloqui di pace nel silenzio dell’Occidente reddit

Israele, nuovi attacchi sul Libano: colpita gravemente Tiro, vacilla il cessate il fuocoNuova escalation tra Israele e Hezbollah lungo il fronte libanese. L’Idf annuncia attacchi contro infrastrutture del movimento sciita nel sud del Paese. Colpita Tiro, dove i media locali riferiscono ... ilmattino.it

Libano, la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio Onu. Rubio: Mercoledì l’annuncio del cessate il fuoco con IsraeleParigi sollecita un intervento delle Nazioni Unite contro le operazioni militari israeliane in Libano. Intanto si intensificano i contatti diplomatici per un possibile nuovo accordo di cessate il fuoc ... affaritaliani.it