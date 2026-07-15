Iran Gli Usa annunciano l’escalation ma possono perdere di nuovo

Gli Stati Uniti hanno convocato ieri una riunione alla Casa Bianca per pianificare possibili attacchi all’Iran, in risposta alle recenti dichiarazioni minacciose. Le autorità americane hanno inoltre richiesto a Teheran di accettare un accordo secondo le proprie condizioni.

Ieri Trump ha convocato una riunione alla Situation Room della Casa Bianca per pianificare nuovi attacchi massivi all’Iran, in linea con le minacciose dichiarazioni che l’hanno preceduta concluse con l’intimazione a Teheran di accogliere un accordo, ovviamente secondo le pretese americane. Cosa che non avverrà. Sulla ripresa di un conflitto su ampia scala il lucido avvertimento pregresso di John Mearsheimer, docente di politica internazionale presso l’Università di Chicago: “Se si crede davvero che il presidente Donald Trump sia irrazionale, si potrebbe immaginare che commetta di nuovo lo stesso errore e lanci un altro massiccio attacco aereo contro l’Iran com’è avvenuto durante la guerra dei 40 giorni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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US-Iran escalation: Retaliation, Gulf security and Hormuz risks, experts debate what comes next

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