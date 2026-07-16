A Teheran sono stati uditi rumori di esplosioni, e le forze di difesa aerea sono state attivate. L’evento si è verificato a Pakdasht, secondo quanto riferito. In risposta, l’Iran ha attaccato basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein. Nessuna conferma immediata sui danni o sulle vittime derivanti dagli attacchi. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti ancora da confermare.

Pochi minuti fa a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Sembra che le esplosioni abbiano avuto luogo a Pakdasht. L’agenzia di stampa Tasnim ha affermato che le esplosioni erano collegate a Parchin e Pakdasht e che sono state udite anche a ovest e a est della capitale. Nel frattempo, l’agenzia Fars ha riferito che il rumore era dovuto all’attivazione del sistema di difesa aerea contro alcuni proiettili a Pakdasht. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici, in risposta a quello che hanno descritto come un attacco Usa nei pressi di un ospedale oncologico pediatrico in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa attaccano Teheran, attivata la difesa aerea. L’Iran risponde: colpite basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrein

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