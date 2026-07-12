L' Iran chiude Hormuz e colpisce due navi e i Paesi del Golfo Nuovi raid Usa

L'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, colpendo due navi commerciali che cercavano di attraversarlo. La mossa ha provocato una crisi in una delle rotte marittime più strategiche del mondo. Contestualmente, sono stati condotti nuovi raid da parte degli Stati Uniti contro obiettivi nel Paese. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i due paesi e ai rischi di un’escalation nella regione del Golfo.

Siamo punto e a capo nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha richiuso lo Stretto di Hormuz e colpito due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Per tutta risposta gli Stati Uniti hanno lanciato una terza ondata (in una settimana) di attacchi, facendo sapere di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran risponde lanciando missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre e il quotidiano Hamshari inserisce i leader occidentali nella propria lista nera, tra cui anche Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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LIran CHIUDE lo Stretto di Hormuz e colpisce basi USA | KJ Noh e Rachel Blevins

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L'Iran chiude Hormuz e colpisce le navi e i Paesi del Golfo. Nuovi raid UsaL'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e ha attaccato due navi commerciali che cercavano di attraversarlo.

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L'Iran intensifica gli attacchi contro navi commerciali e Stati del Golfo per imporre il controllo sullo Stretto di Hormuz, aumentando il rischio di un nuovo conflitto regionale shorturl.at/Xypea #Iran #Hormuz #MedioOriente x.com

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