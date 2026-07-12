L'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e ha attaccato due navi commerciali che cercavano di attraversarlo. Questa azione ha portato a una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'incidente, sono stati condotti raid statunitensi, senza specificare le località o le vittime coinvolte. La chiusura dello stretto impedisce il passaggio di molte navi nel Golfo, aumentando le tensioni nella regione.

Siamo punto e a capo nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheranha richiuso lo Stretto di Hormuz e colpito due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Per tutta risposta gli Stati Uniti hanno lanciato una terza ondata di attacchi, facendo sapere di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran risponde lanciando missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre e il quotidiano Hamshari inserisce i leader occidentali nella propria lista nera, tra cui anche Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L'Iran chiude Hormuz e colpisce le navi e i Paesi del Golfo. Nuovi raid Usa

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Iran colpisce paesi golfo e Hormuz. Fregata italiana a Cipro

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L'Iran intensifica gli attacchi contro navi commerciali e Stati del Golfo per imporre il controllo sullo Stretto di Hormuz, aumentando il rischio di un nuovo conflitto regionale shorturl.at/Xypea #Iran #Hormuz #MedioOriente x.com

Come i droni hanno trasformato le relazioni dell'Iran con i suoi proxy reddit

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