Gli orecchini indossati dall'attrice, risalenti a oltre 2000 anni fa, sono stati usati durante la promozione del film “Odissea”. La loro presenza ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sulla modalità con cui sono stati portati sul tappeto rosso. La tendenza del “method dressing” nel cinema prevede che gli attori indossino abiti e accessori ispirati ai personaggi interpretati, anche durante le promozioni pubbliche.

L’attrice li ha indossati per promuovere “Odissea”, ma la ricostruzione di come sono arrivati su un tappeto rosso ha sollevato alcune questioni Nel mondo del cinema va di moda da qualche anno il method dressing, la pratica per cui in fase di promozione di un film gli attori indossano abiti e accessori ispirati al loro personaggio. Tra le celebrità che lo fanno con più cura e riconoscimento c’è Zendaya, che infatti qualche giorno fa, durante un evento del tour promozionale di Odissea di Christopher Nolan, ha indossato come orecchini dei reperti archeologici. Secondo la gioielleria che li ha forniti all’attrice, la Barron London, i due dischi sarebbero infatti stati realizzati più di duemila anni fa, che è grosso modo anche il periodo in cui si pensa sia stata composta l’Odissea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli orecchini di Zendaya, di più di duemila anni fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perché gli orecchini indossati da Zendaya hanno fatto discutere? La polemica sui reperti dell'antica Persia spiegata

Ricordate Jenny B? Era una delle voci più belle e famose degli anni Duemila: ecco cosa fa oggiJenny B, nota cantante italiana degli anni Novanta e Duemila, è tornata sotto i riflettori.

Temi più discussi: Zendaya ha indossato degli orecchini che hanno tremila anni di storia: la nuova tendenza della gioielleria; Perché Internet sta criticando gli orecchini di Zendaya; Orecchini pendenti lunghi: i modelli ispirati a quelli di Zendaya; The Odyssey: Zendaya come una dea col suo scenografico abito bianco e orecchini presi dal museo, e i look del resto del cast.

Perché Internet sta criticando gli orecchini di ZendayaZendaya è finita nel mirino del pubblico dopo aver indossato orecchini di origine iraniana risalenti a tremila anni fa ... insideart.eu

I look per il tour promozionale di Spider-Man di Zendaya: abbigliamento metodico o troppo letterale? reddit

Tom Holland e Zendaya hanno illuminato il fan event di Spider-Man: Brand New Day a Berlino, sfoggiando look total black e rossi a tema: lei in pelle con orecchini a ragnatela, lui con camicia e cravatta rosse. Per la coppia, ora sposata, è una delle prime ap x.com

Zendaya: scoppia la polemica sui suoi orecchini antichiPerché gli orecchini indossati da Zendaya hanno fatto discutere? La polemica sui reperti dell'antica Persia spiegata ... amica.it