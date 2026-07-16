Se sul piano stilistico il press tour di The Odyssey è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di moda, uno degli accessori scelti da Zendaya ha rapidamente spostato l’attenzione su questioni ben più complesse. Durante il photocall di Londra, l’attrice ha completato il suo look firmato Jacquemus con una coppia di dischi d’oro attribuiti all’antica Persia e datati tra il primo millennio a.C., successivamente adattati a orecchini dal gioielliere britannico Glenn Spiro. I manufatti, appartenenti alla collezione della galleria londinese Barron London, non sono destinati alla vendita ma vengono concessi in prestito per occasioni speciali. Proprio la loro natura di reperti archeologici ha però alimentato un acceso confronto tra storici dell’arte, archeologi e osservatori del settore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché gli orecchini indossati da Zendaya hanno fatto discutere? La polemica sui reperti dell'antica Persia spiegata

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