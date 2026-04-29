Salsomaggiore Gaetana Russo di Fdi | Se si resta immobili per un anno non perde solo una parte politica ma la città
A Salsomaggiore, una rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato che rimanere inattivi per un anno comporta la perdita non solo di una parte politica, ma anche di peso per la città stessa. Ha inoltre affermato che il partito ha sempre distinto tra critica costruttiva e atteggiamenti personalistici, sottolineando l’importanza del ruolo istituzionale e dell’impegno verso la comunità, in opposizione a chi si dedica esclusivamente alla demolizione.
“Fratelli d’Italia ha sempre saputo distinguere il valore della critica dal personalismo, la cultura del ruolo istituzionale e l’impegno assunto con la città, dal livore di chi sa solo demolire e mai costruire. Tuttavia, alla luce delle recenti prese di posizione nei confronti del Sindaco Musile.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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