Giuseppe Conte ha rilasciato dichiarazioni durante un'intervista trasmessa su Rete4, dove ha commentato pubblicamente le attività politiche di Giorgia Meloni. Nel corso del dibattito, ha affermato che Meloni possiede una forte capacità comunicativa, ma ha criticato il suo approccio, sostenendo che la politica richiede più di una buona parlantina. Conte, che si trova in buona salute dopo un recente intervento chirurgico, ha espresso le sue opinioni senza mezzi termini.

Roma, 14 maggio 2026 - È un Giuseppe Conte in piena forma, nonostante il recente intervento chirurgico, e non perde tempo per attaccare Giorgia Meloni, '4 di sera' su Rete4. "Sono in perfetta forma, la Provvidenza ha voluto che andasse tutto bene. Ho ripreso a pieno ritmo. Ho solo un po' di affaticamento, ma sono in piena forma". E non perde tempo nel rispondere all’uscita della premier che ieri ha accusato il M5s per il Superbonus. "Melloni se la deve prendere con se stessa. Lo abbiamo lanciato in pandemia per rilanciare il Paese. Poi è arrivato Draghi, poi è arrivata Meloni. Gli esponenti di Fdi hanno fatto a gara per estendere questa misura, i soldi spesi andavano monitorati, lo doveva fare Giorgetti ministro con Draghi e poi con la stessa Meloni", ha spiegato il presidente del M5s. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conte: “Giorgia Meloni ha una gran parlantina e vive nel paese delle meraviglie, ma la politica non è solo comunicazione”

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