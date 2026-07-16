Gli inglesi rosicano | L’Argentina è stata scorretta trucchi e cattiverie per 97 minuti

Notizia in breve

Gli inglesi si sono lamentati di un presunto comportamento scorretto dell’Argentina durante la partita, accusandola di aver usato trucchi e cattiverie per 97 minuti. La stampa britannica ha criticato anche l’atteggiamento di alcuni giocatori argentini, che sono stati accusati di aver agito con furbizia e scorrettezze. Mentre si parla di colpevoli e responsabili, le tensioni tra le due nazioni sono aumentate dopo l’incontro.