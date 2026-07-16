Gli inglesi rosicano | L’Argentina è stata scorretta trucchi e cattiverie per 97 minuti
Gli inglesi si sono lamentati di un presunto comportamento scorretto dell’Argentina durante la partita, accusandola di aver usato trucchi e cattiverie per 97 minuti. La stampa britannica ha criticato anche l’atteggiamento di alcuni giocatori argentini, che sono stati accusati di aver agito con furbizia e scorrettezze. Mentre si parla di colpevoli e responsabili, le tensioni tra le due nazioni sono aumentate dopo l’incontro.
Gli inglesi, ovviamente, rosicano. E mentre la maggior parte della stampa specializzata si dedica a colpevolizzare Tuchel, una parte rinfaccia all’Argentina di aver vinto anche grazie alle “ arti oscure”, con la cazzimma insomma, le scorrettezze, le furbizie. Il Telegraph tiene proprio il punto, e scrive che “la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali è stata dominata dai continui tentativi della squadra sudamericana di innervosire la formazione di Tuchel. Dai falli in ritardo ai contrasti senza palla, fino al tentativo di far espellere Harry Kane, l’Argentina ha messo in atto ogni sorta di trucco scorretto per dimostrare di essere all’altezza della sua reputazione di maestra delle arti oscure”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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