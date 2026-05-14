Gli interisti continuano a ricordare con amarezza la stagione passata, segnata dalla vittoria dello scudetto e dalla doppietta che ha deciso la corsa al titolo. La presenza di Pedro in quella partita ha lasciato un segno indelebile, contribuendo a un risultato che ha sorpreso molti. La squadra nerazzurra, che aveva affrontato la stagione con aspettative moderate, ha concluso con un trionfo inatteso, lasciando i tifosi ancora adesso con il ricordo di quell’evento.

Un doblete a suggellare una stagione inaspettata, in primis per il mondo nerazzurro intimorito dalla poca esperienza di Chivu e dalle macerie mentali che ingombravano la squadra dopo la storica finale di Champions con il Psg (finita 0-5), e un ruolino di marcia (almeno contro le medio-piccole) di tutto rispetto non sono evidentemente bastati a cancellare le ombre dai ricordi dei tifosi della Beneamata. È empiricamente evidente come un certo calciatore spagnolo e il motivetto che lo accompagna proprio non vadano giù. Povero Pedrito, campione assoluto e icona del Barcellona, reo di aver fatto il proprio mestiere di calciatore contro una tifoseria (almeno una parte) che proprio non riesce a non sentirsi intoccabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli interisti ancora rosicano per Pedro e lo scudetto dello scorso anno

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