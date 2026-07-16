Da oggi a domenica, il parco Fellini a Rimini ospita RiminiComix, evento del festival Cartoon Club dedicato ai cosplayer. Durante la manifestazione, i partecipanti indossano costumi ispirati a personaggi dei cartoni animati e dei fumetti, creando un’atmosfera di fantasia e creatività. L’evento si svolge nel lungomare della città, dove si alternano sfilate, mostre e incontri dedicati al mondo del fumetto e dell’animazione. RiminiComix rappresenta uno dei momenti più attesi del festival.

C’è un confine invisibile sul lungomare di Rimini, oltre il quale la realtà quotidiana decide tutti gli anni di prendersi alcuni giorni di ferie. Da oggi a domenica, il parco Fellini si trasformerà in una specie di porto franco della fantasia con RiminiComix, uno degli eventi più attesi del festival Cartoon Club. Una bolla in cui, come per magia, turisti e riminesi si ritrovano a fianco dei cosplayer, gli appassionati di fumetti e cartoon che indossano i costumi dei loro eroi. Una grande piazza colorata, dove Rimini riscopre il lato più pop. Passeggiando tra i 120 stand di RiminiComix (aperti dalle 17 fino a mezzanotte) da oggi a domenica si attraverserà un labirinto di carta e colori, tra tavole illustrate, pezzi da collezione e produzioni indipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli eroi dei cartoon sono tra noi. A RiminiComix sfilano i cosplayers

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cartoon Club & Riminicomix 2026 – Il programma definitivoDal 12 al 14 aprile, Rimini ospiterà Cartoon Club e Riminicomix 2026, due eventi dedicati ai fumetti, all’animazione e alla cultura pop.

Cartoon Club & Riminicomix 2026 – La cultura pop torna sotto il cielo di RiminiDal 12 al 19 luglio si svolgerà la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, evento estivo dedicato al cinema di animazione, ai fumetti e alla...

Si parla di: Gli eroi dei cartoon sono tra noi. A RiminiComix sfilano i cosplayers.

Chi sono le eroine dei cartoni che hanno animato l’emancipazioneNegli Anni ’80 non sono arrivati solo cartoon con robottoni e idoli per i ragazzi. Ma anche giovani donne che hanno ispirato all’emancipazione e all’indipendenza, come Lady Oscar e Fujiko ... novella2000.it

Cartoon Club & RiminiComix 2026: il programma definitivo della nuova edizioneRimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna Cartoon Club & RiminiComix, il ... everyeye.it