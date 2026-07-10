Cartoon Club & Riminicomix 2026 – Il programma definitivo
Dal 12 al 14 aprile, Rimini ospiterà Cartoon Club e Riminicomix 2026, due eventi dedicati ai fumetti, all’animazione e alla cultura pop. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con esposizioni, incontri e attività per il pubblico. Sono previsti workshop, proiezioni e incontri con artisti e autori del settore. L’evento coinvolge numerosi espositori e appassionati provenienti da tutta Italia.
Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games che giunge quest’anno alla sua 42ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale. Il tema scelto per il 2026 è “ Resistenza Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile attraverso i linguaggi del fumetto, dell’animazione, dell’illustrazione e del cinema. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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Temi più discussi: Cartoon Club & RiminiComix, 42esima edizione: otto giorni di eventi; Cartoon Club & RiminiComix 2026: con la nuova edizione arriva il ricco programma degli eventi; Cartoon Club & RiminiComix: il programma completo tra mostre, cinema, gaming, cosplay e musica; Tutto quello che sappiamo su Cartoon Club luglio 2026.
Otto giorni di pura magia pop! Dal 12 al 19 luglio torna Cartoon Club & RiminiComix 2026, il Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games. Tema 2026: Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole. facebook
Cartoon Club e Rimini Comix 2026, dal 12 al 19 luglio la cultura pop torna sotto il cielo di Rimini ift.tt/GqP3Lr0 x.com
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