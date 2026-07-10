Cartoon Club & Riminicomix 2026 – Il programma definitivo

Notizia in breve

Dal 12 al 14 aprile, Rimini ospiterà Cartoon Club e Riminicomix 2026, due eventi dedicati ai fumetti, all’animazione e alla cultura pop. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con esposizioni, incontri e attività per il pubblico. Sono previsti workshop, proiezioni e incontri con artisti e autori del settore. L’evento coinvolge numerosi espositori e appassionati provenienti da tutta Italia.