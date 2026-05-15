Dal 12 al 19 luglio si svolgerà la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, evento estivo dedicato al cinema di animazione, ai fumetti e alla cultura pop. La manifestazione si tiene a Rimini e richiama ogni anno un pubblico di oltre 200 persone. Durante la settimana si svolgeranno incontri, proiezioni e mostre legate a queste tematiche, attirando appassionati e professionisti del settore. L’evento rappresenta un punto di riferimento per gli amanti di queste forme di intrattenimento.

Dal 12 al 19 luglio va in scena la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il principale appuntamento estivo dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla pop culture in generale, capace di attrarre ogni anno oltre 200.000 presenze. Tra il mare e il centro storico – spaziando tra arene all’aperto, musei, biblioteche e gallerie d’arte – un ricco programma di iniziative tingerà tutta la città delle mille sfumature della cultura pop: 200 cortometraggi animati, anteprime cinematografiche, workshop creativi, masterclass, incontri con autori e artisti di rilievo internazionale e mostre. Tra queste, un’esposizionededicata a John Nevarez, ospite della kermesse, visual development artist di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Coco, Inside Out e tante altre perle dell’animazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Cartoon Club & Riminicomix 2026 – La cultura pop torna sotto il cielo di Rimini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cartoon Club & RiminiComix 2026: la cultura pop torna a Rimini

Sullo stesso argomento

Cartoon Club & RiminiComix festeggia la 42esima edizione con otto giorni di eventi. Ospite d'onore CavazzanoAnche quest’anno Rimini si trasforma nel paradiso degli appassionati di pop culture, con proiezioni di cortometraggi animati, anteprime...

Cosenza Comics and Games 2026: dal 15 maggio il grande festival nerd torna a Rende con ospiti internazionali, musica e cultura popPrende ufficialmente il via venerdì 15 maggio la XII edizione di Cosenza Comics and Games, il festival dedicato alla cultura nerd e pop tra i più...

Ed ecco il manifesto ufficiale di #CartoonClub & @RiminiComix 2026... fellinianamente firmato dal grande #GiorgioCavazzano! facebook.com/share/p/1G8RcP… x.com

Il Maestro Disney Giorgio Cavazzano ospite d'onore di Cartoon Club e RiminiComixDal 12 al 19 luglio Rimini torna protagonista dell’animazione, del fumetto e della cultura pop con la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix. Grande ospite sarà Giorgio Cavazzano, maestro del ... altarimini.it

Cartoon Club & RiminiComix 2026: annunciate le date e il programmaDal 12 al 19 luglio va in scena la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix 2026, il principale appuntamento estivo dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla pop culture. Tra il mare e il ... vgmag.it