Un viaggio di oltre mille chilometri in Vespa lungo le coste della Sicilia ha dato origine a “Come un pesce nella plastica”, un progetto realizzato dall’artista di strada palermitano Nino Carlotta. L’opera si presenta come un diario di viaggio visivo, con murali che riproducono immagini e scene del percorso. Il progetto è stato autoprodotto e si sviluppa attraverso diverse installazioni lungo le strade dell’isola.

Oltre mille chilometri in Vespa lungo le coste della Sicilia: è da questo viaggio, appena concluso, che nasce “Come un pesce nella plastica”, il progetto ideato e autoprodotto dallo street artist palermitano Nino Carlotta. Un percorso che parte da Palermo per ritornarci al termine delle quattordici tappe, che attraversano alcune delle località costiere dell’isola: oltre il capoluogo, l’arte di Carlotta ha toccato Capaci, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Marsala, Torretta Granitola, Sciacca, Gela, Marina di Modica, Siracusa-Priolo, Riposto, Oliveri e Finale di Pollina. L’artista ha realizzato in ognuna di esse opere... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Più di un murale, un diario di viaggio: così la Sicilia prende forma in "Come un pesce nella plastica"

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I Found an 800-Year-Old Stone Village Above a Turquoise Lake in Italy

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