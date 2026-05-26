Il pesce preistorico Koharalepis jarviki potrebbe aiutarci a capire come gli animali hanno iniziato a camminare sulla Terra

I ricercatori della Flinders University hanno individuato che il pesce preistorico Koharalepis jarviki, vissuto circa 380 milioni di anni fa, aveva caratteristiche che indicano una possibile transizione dall'acqua alla terraferma. Utilizzando tecniche di diagnostica avanzata, è stato scoperto che questo animale possedeva strutture adatte alla vita in superficie, suggerendo un ruolo nel processo di evoluzione dei vertebrati terrestri. La scoperta riguarda un pesce che potrebbe aver rappresentato un passaggio chiave in questa fase.

Utilizzando tecniche avanzate di diagnostica, i ricercatori della Flinders University hanno scoperto che il Koharalepis jarviki, un pesce vissuto oltre 380 milioni di anni fa, possedeva caratteristiche adatte alla vita in superficie ed effettuò la transizione dall'acqua alla terraferma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LOceano Preistorico | Dove la Talassofobia Raggiunse Proporzioni Mostruose

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