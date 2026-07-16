Una donna ha raccontato di aver passato notti con sole due ore di sonno mentre si occupava di sua madre affetta da Alzheimer. Ricorda di averle chiesto di aspettare prima di alzarsi per fare colazione, dicendole di essere stanca e di voler dormire ancora qualche minuto. Quel momento si interrompe con un vuoto di memoria, senza altri dettagli riguardanti le circostanze successive.

«Ricordo solo che quella mattina quando ero a letto con lei, si voleva alzare per fare colazione e io le dicevo: 'Mamma, aspetta, è ancora troppo presto, ti prego, sono tanto stanca, fammi dormire qualche altro minuto.' Poi il vuoto». Chi racconta in presa diretta l'omicidio della madre Mirella Del Puglia, 93 anni, malata di Alzheimer, avvenuto a San Giovanni Valdarno il 9 marzo 2025, è Giuseppina Martin, ex impiegata comunale di 67 anni, assolta martedì perché lo stress da assistenza l'aveva resa incapace di intendere e di volere nel momento in cui strangolò l'anziana con un foulard, almeno secondo la sentenza della corte di assise di Arezzo che ha fatto rumore. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Giuseppina e l'omicidio della madre malata di Alzheimer: «Dormivo due ore a notte, quella mattina le dissi: ti prego sono stanca... poi il vuoto»

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Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

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Temi più discussi: Giuseppina Martin assolta per l'omicidio della madre per infermità mentale, l'aveva soffocata con un foulard; L'assoluzione di Giuseppina e la solitudine dei caregiver: quando a essere condannate sono le famiglie; Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta dalla Corte d'Assise; Assolta per aver soffocato la madre malata di Alzheimer: stress per l'assistenza.

La Corte d'Assise del Tribunale di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, dall'accusa di aver ucciso la madre novantatreenne Mirella Del Puglia, riconoscendo la sua totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La sentenza è stata p x.com

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