La Corte d’assise di Arezzo ha assolto una donna di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre di 93 anni affetta da Alzheimer. La decisione si è basata sul riconoscimento di un vizio totale di mente al momento del fatto. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 12 anni, mentre la difesa aveva evidenziato uno stato di stress e dissociazione della donna.

La Corte d’assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin per totale incapacità di intendere e volere dopo la morte della madre 93enne. Il pm aveva chiesto 12 anni, mentre la difesa ha richiamato un grave quadro di stress e dissociazione. La Corte d’assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Marti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - San Giovanni Valdarno, assolta la 67enne Giuseppina Martin che uccise la madre malata di Alzheimer: vizio totale di mente

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