Un uomo di 87 anni, detenuto per furto di vestiti, è stato trasferito in regime di semilibertà e si trova in una struttura di Rifredi gestita dalla Madonnina del Grappa. In passato ha trascorso del tempo in carcere a Sollicciano, che ha descritto come un luogo difficile. Cammina con difficoltà e si siede spesso sul divano di una stanza della struttura, dove sono ospitati detenuti in semilibertà.

Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di Casa Caciolle, la struttura di Rifredi, gestita dalla Madonnina del Grappa, dove dimorano i detenuti in semilibertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, è uno di loro ma nell’ultima settimana ha vissuto a Sollicciano, nonostante l’età e nonostante i suoi problemi di salute. Ha una maglietta bianca e azzurra a righe, i pantaloni corti e un paio di mocassini di fortuna di due numeri più grande del suo 41. Non soltanto cammina con difficoltà, ma ha problemi a mangiare cibi solidi, sia perché non ha denti, sia perché ha criticità nella deglutizione. Parla napoletano strettissimo, non è semplice riuscire a capire quello che dice. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Giuseppe De Rosa, in carcere a 87 anni per furto di vestiti e ora in semilibertà: «Sollicciano è un inferno, meglio finire la vita in un luogo normale»

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