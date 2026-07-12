Condannato per furto d’auto | a 87 anni finisce in carcere a Sollicciano

Un uomo di 87 anni è stato trasferito nel carcere di Sollicciano a Firenze. È stato condannato definitivamente per un furto d’auto avvenuto tre anni fa. La condanna è stata eseguita tre giorni fa. Il detenuto rimane nel carcere fiorentino.

Nel carcere di Sollicciano a Firenze da tre giorni c’è un detenuto di 87 anni. È arrivato per una condanna definitiva per un furto in una macchina compiuto tre anni fa. Le sue condizioni di salute sono discrete ma l’uomo non ha denti e non può mangiare cibi solidi. Per venire incontro alle sue esigenze, è stato quindi spostato in una cella del reparto clinico e alla mensa del penitenziario fiorentino sono stati preparati cibi liquidi per permettere all’uomo di nutrirsi. Fino a pochi giorni fa era un ospite dell’albergo popolare di via della Chiesa ma non poteva più restare nella struttura. Gli assistenti sociali del Comune di Firenze gli hanno allora proposto, in alternativa all’albergo popolare, una residenza sanitaria assistita per anziani nel comune di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Marano, furto dauto in pieno giorno: tre uomini in azione in via San Castrese

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